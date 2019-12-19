Два сотрудника ФСБ получили тяжелые ранения в результате стрельбы на Лубянке

В результате стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения.

По факту ЧП московские следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Об этом проинформировала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в данный момент проводятся все необходимые следственные действия.

Ранее 19 декабря центр общественных связей ФСБ сообщил о неизвестном, открывшем стрельбу возле дома 12 на Большой Лубянке. Нападавшего удалось нейтрализовать, его личность устанавливается. Об инциденте уже доложили президенту России Владимиру Путину.

В связи со стрельбой в центре Москвы было ограничено движение транспорта. В данный момент движение к улице Маросейке восстановили со стороны Лубянского проезда и Новой площади, сообщает ЦОДД в Twitter. Сохраняются ограничения движения на Большой Лубянке, также нельзя проехать с бульварного кольца на Мясницкую улицу.