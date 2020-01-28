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28 января 202013:05

Толстой не набрал голоса, необходимые для избрания вице-спикером ПАСЕ

Толстой не набрал голоса, необходимые для избрания вице-спикером ПАСЕ

Глава российской делегации Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов, чтобы быть избранным вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в первом туре. Второй этап голосования пройдет позже 28 января.

Как сообщает РИА Новости, итоги голосования были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.

Для избрания вице-спикером Толстой должен был набрать в первом туре 162 голоса. Кандидатуру Толстого поддержал 101 парламентарий, против выступил 71 человек. Во втором туре российский представитель должен будет набрать простое большинство голосов. Итоги голосования должны быть озвучены в 19:00 по московскому времени.

Представители российской делегации уже заявили, что готовы выдвинуть кандидатуру Толстого второй раз, если его не выберут во втором туре.

Член делегации, депутат Госдумы Калашников пояснил агентству "Интерфакс", что можно "вносить его кандидатуру сколько угодно раз", либо можно внести новую.

Зимняя сессия ПАСЕ стартовала 27 января. В ходе заседания парламентарии выбрали нового председателя, им стал бельгиец Хенрик Дамс.

 

 

 

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