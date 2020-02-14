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Скандальный художник Павленский 50 минут назад

14 февраля 202022:10

Во время вечеринки Павленский порезал людей и получил бутылкой по голове

Global Look Press

Судебные власти Франции начали расследование инцидента, в котором принял участие художник-акционист из России Петр Павленский.

1 января 2020 года в Париже во время вечеринки между мужчиной и группой людей произошел конфликт. Павленский схватил кухонный нож и начал угрожать им, в результате чего нанес обидчикам ранения. Художник, в свою очередь, получил бутылкой по голове, сообщает "Интерфакс". По словам очевидцев, акционист был в плачевном состоянии.

В то же время некоторые французские СМИ отмечают, что Павленский не ранил никого, а нож схватил потому, что был один против примерно десятка человек.

В пятницу прогремел скандал, в котором оказался замешан кандидат в мэры Парижа Бенжамен Гриво. Петр Павленский опубликовал видео пикантного содержания с политиком, которое предназначалось некой молодой особе. Также огласку получила переписка Гриво, в которой он отмечает, что семья — это тюрьма, хоть в предвыборной кампании отстаивает семейные ценности.


Некоторые французские СМИ отмечают, что публикация такого рода материалов чревата для Павленского двумя годами тюрьмы и штрафом в 60 тысяч евро. Бенжамен Гриво объявил о намерении подать в суд на того, кто разместил видео и переписку в открытом доступе.

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