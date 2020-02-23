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Скандальный художник Павленский 1 час назад

23 февраля 202022:00 Дмитрий Киселёв

Удар по Макрону: Павленским занялась французская контрразведка

Удар по Макрону: Павленским занялась французская контрразведка

"Вести недели" уже рассказывали, как самый известный художник сегодняшней Франции был арестован властями сначала за драку, а потом еще и тут же ему были предъявлены подозрения в посягательстве на частную жизнь путем распространения видео сексуального характера без согласия на то участника такого видео. В участнике видео, где мужчина мастурбирует, Франция узнала ближайшего друга Макрона и кандидата в мэры Парижа на приближающихся выборах Бенджамина Гриво. Для Франции акция Петра Павленского стала политической бомбой.

Бенджамин Гриво снимается с выборов, а с ним и вся политическая сила Макрона "Вперед, республика!" По Макрону — огромный удар. Наверное, поэтому Павленским сейчас занимается французская контрразведка, которая подчиняется лишь президенту Франции и лишь ему же и подотчетна. Понятно, что удобнее дело Павленского политизировать. Кто-то уже называет художника "агентом путинского ФСБ", хотя где логика? Ведь в России Павленский двери здания ФСБ поджигал, за что по суду схлопотал приличный штраф.

Сам Павленский высказывается об этих подозрениях вполне снисходительно: "По большому счету это можно воспринимать как попытку оскорбить или этим проще всего объяснить. Можно объяснить все или тем, что человек сумасшедший, назвав все безумием. Но сейчас, наверное, этого не хотят делать. Можно объяснить тем, что он преступник. Но, наверное, сейчас это тоже слишком не очень подходит, решили объяснить, что я агент ФСБ".

В любом случае Павленского Франция явно разочаровала. Не так себе он ее представлял, когда уезжал из России. "Действительно, это чудовищная ситуация, потому что я думал, что Франция — это страна свободы слова. Но это совсем не так, раз я не могу говорить, если я не могу ничего сделать против большой лжи и чудовищного лицемерия", — заявил Петр Павленский.

Лицемерием Павленский называет то, что друг Макрона и кандидат в мэры Парижа Бенджамин Гриво строил свою избирательную кампанию на семейных ценностях, трогательно позируя на камеры с женой. А без жены, быть может, тем же вечером мастурбировал на камеру своего телефона, чтобы отправить это видео своей любовнице.

Любовницей Бенджамина Гриво тогда была Александра де Таддео — девушка из благородной семьи и с элитным образованием. Магистр международного права на стажировке в ЮНЕСКО. Серьезная дипломная работа по теме "Внешняя политика России в Арктике: синергия международного права и национальных интересов". От профессоров — отзывы лишь в превосходной степени. А потом завязала переписку с экзотическим русским, с художником Павленским, когда тот сидел в тюрьме за акцию "Освещение" — поджог Банка Франции — и прощай Бенджамин Гриво. На выходе из тюрьмы Александра встречает Павленского вместе с другими поклонницами художника-бедокура.

Впрочем, ждала Павленского после срока и его гражданская жена Оксана Шалыгина — блондинка с подобием ирокеза на голове. С Павленским у них были строгие отношения. В том смысле, что секс на стороне допустим, но только без секретов друг от друга. Когда однажды Оксана один эпизод утаила, то в знак искупления сама отрубила себе на левой руке мизинец. "Я отрубила себе палец. Назначила себе такую цену за нарушенное слово — две фаланги мизинца. Потом рассказала Петру. Он согласился", — рассказала Шалыгина.

Теперь Павленский строит другие отношения. Он влюблен в Александру де Таддео. "Александра — моя полная противоположность. Она — настоящая икона хрупкой буржуазности с собственностью в виде большой квартиры в роскошном 16-м округе Парижа", — говорит Петр.

Так или иначе, а теперь самому известному художнику Франции Павленскому встречаться со своей возлюбленной Александрой де Таддео запрещает французский суд, поскольку оба — под подозрением в серьезном преступлении — "посягательстве на частную жизнь". За распространение видео сексуального характера без согласия участника — до двух лет тюрьмы и до 60 тысяч евро штрафа. Впрочем, Александре де Таддео грозит лишь сломанная карьера. В интервью CNN тюрьму Пьер Павленский взял на себя: "Я украл материалы с ее компьютера. Она не знала, что я нашел и взял это видео. Оно было опубликовано и начало расходиться, а после она не могла ничего поделать".

Да, Александра злосчастное видео не распространяла и даже не передавала его Павленскому. Видео у нее он украл. Но художественную акцию девушка все же поддерживает. Да и сам Павленский говорит о создании своего сайта "Порнополитика" как о своей новой художественной инициативе, столь важной для Франции: "Для меня это только начало. Конечно, я очень обрадовался, когда увидел, что людям действительно нужен этот политический порноресурс. Политическое порно — моя новая художественная инициатива".

Сейчас у Павленского и его девушки Александры де Таддео очень хорошие адвокаты. Их качество отмечают даже враги художника. Но интересно и то, что у Павленского и во французском обществе есть свои симпатизанты. "Этот русский в первую очередь выносит на обозрение глупость людей, находящихся у власти, которые считают себя неприкасаемыми, потому ведут себя непоследовательно. Давайте перестанем голосовать за болванов. Тот, кто забил тревогу, заслуживает внимания за свою последнюю акцию, позволившую нам увидеть настоящее лицо "макронии", — говорят они.

Ну, а что президент Франции сам Макрон? Публично он выразил с Бенджамином Гриво солидарность как с жертвой. Мы показывали, как на камеры Макрон своего друга Гриво даже сочувственно приобнял. Но как написал французский сатирический еженедельник Le Canard enchaîné, первой реакцией Макрона была чуть ли не ярость. "Что за глупость! Как он мог это сделать? Есть вещи, которые нельзя себе позволять, когда ты публичный человек. И уж точно не стоило начинать сомнительную кинокарьеру", — отмечает издание.

Мы рассказываем о случившемся во Франции как о культурном явлении. И именно этот ракурс считаем важным, ведь в акции Павленского сплетено все: и особенности современного общества со столь разнообразными и даже противоречивыми представлениями о красивом, возможном и запрещенном, о том, сколь хрупок человек, его карьера, да и сама жизнь в нашем цифровом мире, о том, чего стоит искренность и где в обществе можно рассчитывать на точки опоры. Друга Макрона восходящей звезды французской политики Бенджамина Гриво больше нет. Нет как фигуры в игре. И вот как об этом говорит основатель влиятельной Libération Серж Жюли: "Если ты политик в эпоху социальных сетей, тебе нужно быть осторожным. Об осторожности забывает только идиот. Поэтому Гриво — идиот".

Поскольку художник-акционист Павленский теперь может представить идиотами и других, не исключено, что видео "сливать" ему станут со всех концов Франции. Если так, то из чувства самосохранения французский истеблишмент должен в тюрьму столь опасного человека все же засадить. А потом, быть может, еще и лишить смутьяна убежища во Франции. Для этого пока юридических оснований нет, но будем следить.. Во всяком случае парижский период творчества художника Павленского продолжается. И ярко.

Текст: "Вести недели"

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