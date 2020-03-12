Минэнерго России назвало сроки окончания паники на рынках

Минэнерго России прогнозирует рост цены нефти на мировых рынках до $40–45 во второй половине 2020 года, сообщил заместитель министра энергетики Павел Сорокин в интервью Reuters.

К этому времени медики ожидают и прекращение пандемии коронавируса.

По его словам, Минэнерго просчитывало все сценарии, "включая тот, который в итоге материализовался". С пятницы 6 марта цена нефти на мровых рынках рухнула на треть из-за решения Саудовской Аравии увеличить добычу. Это привело к панике на сырьевых и фондовых рынках.

Сорокин отметил точность прогнозирования – "первые дни показали близость наших прогнозов к реальности – мы прогнозировали краткосрочное падение до $30 за баррель".

Это больше эмоциональная реакция рынка и Минэнерго ожидает восстановления спроса, начиная с лета.

"Мы прогнозируем возвращение в диапазон $40-45 за баррель во второй половине года, диапазон $45-50 – в следующем году, если не произойдет каких-либо форс-мажоров и не будет действий предпринято", — сообщил Сорокин.

По его словам, все сценарии указывали на снижение цены – "до $40 и ниже". И это не зависело от сроков выхода стран из сделки о сокращении добычи нефти (ОПЕК+) – "будь то с выходом через полгода, с выходом через год и так далее".

По оценке Минэнерго, равновесная цена — $45-55 за баррель. Это цена после окончания карантина в странах станет комфортной для всех – мировой экономики и нефтегазовых компаний. Это цена позволит нефтяниками работать с прибылью и инвестировать часть прибыли в новые проекты, в развитие.