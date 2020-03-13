Железнодорожное сообщение между Краснодаром и Сочи восстановят к концу апреля

Железнодорожное сообщение между Сочи и Краснодаром восстановят до конца апреля. В настоящий момент в трехкилометровом железнодорожном тоннеле между Туапсе и Горячим Ключом идут ремонтные работы. Из-за этого расписание поездов и их маршруты значительно поменялись. Часть составов отменены, а другие пустили по альтернативной ветке, передает ГТРК "Кубань".

В настоящий момент в тоннеле начали укладывать железнодорожный путь. Сварочные работы идут с утра и до самого вечера, заливают бетон. Большая часть рабочих приехала на стройку вахтовым методом.

Напомним, Лысогорский тоннель проложили еще в 1978 году. Как поясняют специалисты, из-за сложных горно-геологических условий и электро-химической коррозии объект давно был изношен и нуждался в обновлении.

По планам, завершится капремонт 21 апреля. К этому моменту восстановят прежнее расписание поездов, и маршруты их следования.