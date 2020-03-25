Шойгу: операция в Сирии дала мощный импульс развитию российской армии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что операция в Сирии повысила международный авторитет России и дала огромный качественный импульс для развития Вооруженных сил.

Кроме того, глава российского военного ведомства напомнил, что боевой опыт в Сирии получили все командующие войсками военных округов и офицеры их штабов, все командующие общевойсковыми армиями, армиями ВВС и ПВО, а также командиры дивизий, бригад и полков, 90 процентов летного состава, 56 процентов специалистов ПВО, 61 — офицеров ВМФ и 98 процентов — военной полиции, сообщает "Россия 24".

Шойгу также отметил, что в России появилась целая плеяда высококлассных летчиков, у которых по 200 и более боевых вылетов, и сообщил, что наши войска "оснащаются современным, проверенным в бою надежным оружием".

23 марта Сергей Шойгу посетил Сирию.



В Дамаске по поручению президента России глава Минобороны РФ встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.