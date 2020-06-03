Путин распорядился расследовать, кто виноват в экологической катастрофе в Норильске

Концентрация ядовитых веществ в районе разлива нефтепродуктов под Норильском превышена в десятки тысяч раз. Дизельное топливо залило все притоки местных рек, а местные власти не спешили с ликвидацией ЧП. Сегодня этим вопросом пришлось заниматься президенту и разговор получился предельно жёстким. Как выяснилось, собственники резервуара, из которого пролилось горючее, два дня скрывали факт происшествия, а губернатор края, вообще, узнал о катастрофе из социальных сетей. Действия всех должностных лиц после аварии по поручению Владимира Путина оценят правоохранительные органы.

Покрасневшую на несколько километров от дизельного топлива реку первыми обнаружили норильские рыбаки. Сразу стало ясно, в тундре — ЧП.

Вот что происходит, если из реки Амбарной зачерпнуть воды: "Газета жирная, вот горит".

И только из подобных роликов в соцсетях власти Красноярского края и МЧС и узнали об утечке из нефтехранилища. Началась она 29 мая, но спасателям сигнал поступил только два дня спустя. Кто-то даже успел снять, как выливается топливо, рядом горит автомобиль.

Все это время Норильско-Таймырская энергетическая компания пыталась справиться собственными силами, а по сути — скрывала экологическую катастрофу.

Директору — прямо с места происшествия — пришлось сегодня отчитываться перед Владимиром Путиным.

"Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло, и почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы, что, будем узнавать о чрезвычайной ситуации из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем? Пожалуйста, Сергей Валерьевич", — сказал глава государства.

"Руководствовались утвержденным планом ликвидации розлива нефтепродуктов, направили оповещение", — ответил Сергей Липин, генеральный директор Норильско-таймырской компании.

"Вот губернатор говорит о том, что сами узнали только через два дня. Мне министр Зиничев тоже докладывал о том, что и МЧС не было осведомлено о том, что происходит", — сказал Путин.

"Информация в соответствии с планом была передана", — заявил Липин.

"Передана? Ну, хорошо. Мне придется попросить соответствующие контролирующие органы правоохранительные разобраться, что там от кого было передано, куда передано, и какова была реакция всех, кто должен в соответствии с инструкциями действовать как полагается. Евгений Николаевич, вот Сергей Валерьевич Липин говорит, что вовремя всех проинформировали. Вы мне докладывали, что узнали об этом только 31-го", — отметил президент.

"31-го числа информация у нас появилась. У нас время все зафиксировано, поэтому здесь сложно говорить, опровергать", — ответил Евгений Зиничев, министр МЧС РФ.

"Я думаю, что Сергей Валерьевич меня слышит. Сергей Валерьевич, вынужден буду давать поручение правоохранительным органам дать правовую оценку всем действиям должностных лиц", — подчеркнул Путин.

Из цистерны местной ТЭЦ вылилось 22 тысячи тонн нефтепродуктов. Как только информация до спасателей все же дошла — на берег реки высадился отряд из 300 человек и сейчас топливо вылавливают боновыми заграждениями.

На берегу реки работает и глава Росприроднадзора. Она осмотрела место аварии, облетела акваторию, оценила ущерб.

"Установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз. Общая протяженность водных объектов от места загрязнения до боновых заграждений сейчас порядка 20 километров", — проинформировала Свтелана Радионова, руководитель Росприроднадзора.

Собрать вылившееся топливо — это только ползадачи. Главная проблема — как его вывезти.

"Отдаленное место, нет транспорта, железной дороги, флот не подогнать сюда какой-то большой", — перечисляет проблемы Александр Лобач, начальник аварийно-спасательного подразделения Балтийского филиала Морской спасательной службы.

Руководство топливной компании предложило сжигать топливо на месте — в больших ямах. Пообещали, что займет это 14 дней. Но в этом плане сейчас сомневаются многие.

"Я полагаю, что опыта сжигания такого объема топлива на территории во всяком случае Красноярского края у нас нет, поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках четырнадцати дней, я, к сожалению, не могу. Доклад закончил", — заявил Александр Усс, губернатор Красноярского края.

"Доклад-то закончил, а чего делать-то? Вы же губернатор", — заметил президент.

Сжигание нефтепродуктов посреди тундры не считают хорошей идеей и в министерстве природных ресурсов.

"Владимир Владимирович, ситуация очень тяжелая. Я не представляю себе, как сжигать сейчас в Арктической зоне Российской Федерации такое количество топлива. Честно говоря, у меня большие сомнения не то, что в четырнадцати днях, а в самой ликвидации", — сообщил Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии РФ.

"Кто эффективно может эту задачу решать, по-вашему мнению? — Ну, вот силами самой компании, мне кажется, решить это будет сложно. Такого нет опыта, такого масштаба нет у них. — Дмитрий Николаевич, вопрос был не кому трудно, а кто может решить? — Я думаю, только МЧС наше, и может быть, с подключением военных", — ответил министр президенту.

Предложение обратиться к опытным специалистам поступает от министра энергетики: "Я готов переговорить с нашими нефтяными компаниями, которые ранее могли сталкиваться с такой ситуацией и, возможно, у них есть опыт — оказать содействие и поддержку в реализации мероприятий, связанных с ликвидацией последствий".

"Надо это сделать оперативно, как можно быстрее", — отметил Путин.

Сейчас топливное пятно локализовано. Водозаборов на этой реке нет, поэтому в Норильске вода останется чистой.

По мнению руководства компании, причина аварии — таяние вечной мерзлоты, куда 30 лет назад строители цистерны вбивали сваи: "Видно, что часть свай моментально опустилась вниз, остальные в силу конструкции плиты не смогли воспринять оставшуюся нагрузку и их просто сломило".

Но очевидно, что растаяла земля не одномоментно, а значит, за состоянием цистерны никто толком и не следил. Уже понятно — на восстановление хрупкой северной природы уйдут десятки лет.

Министр Зиничев предложил объявить русло реки — зоной чрезвычайной ситуации федерального характера.

"Я с вашим предложением по поводу объявления ЧС согласен, первое. Второе, прошу вас как можно быстрее организовать работу, связанную с предотвращением дальнейших негативных влияний на окружающую среду. И, конечно, ключевой вопрос — утилизация собираемых нефтепродуктов. Сколько потребуется времени для того, чтобы вы смогли мне доложить свои предложения?" – спросил президент.

"Я думаю, что это завтра будет", — ответил глава МЧС.

"Хорошо. Послезавтра мне доложите", — распорядился Путин.

Между тем следователи уже изъяли документы из офиса Норильско-Таймырской энергетической компании. А Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по факту загрязнения воды и почвы продуктами хозяйственной деятельности.

И как сообщили в правительстве Красноярского края, еще одной проблемы- попадания нефтепродуктов в Карское море – удалось избежать. С поверхности реки Амбарная собрали 80 тонн разлившегося топлива.

Чтобы установить причины случившегося и ущерб от него, прокуратура провела проверку. По ее итогам возбуждено три уголовных дела.

"По поручению президента России расследование обстоятельств разлива нефтепродуктов в Норильске находится на особом контроле Генпрокуратуры – с целью установления причин этого ЧП. Организованы масштабные проверки с привлечением специалистов. По их результатам возбуждены уголовные дела", -заявил Андрей Иванов, официальный представитель Генпрокуратуры РФ.

Следователи допрашивают людей, ответственных за своевременное информирование населения о чрезвычайной ситуации. Один человек задержан, это начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ, на которой произошла авария. От дачи показаний он пока отказывается. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

"Произведен осмотр места происшествия, изъяты образцы грунта и воды, произведена выемка документов, регламентирующих порядок эксплуатации хранилища аварийного дизельного топлива. Проводятся другие необходимые следственные действия. Назначена строительно-техническая, экологическая и ряд других судебных экспертиз, по результатам которых, в том числе, будут установлены сумма ущерба и причины происшествия", — заявила Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета России.

На место ЧП вылетит глава МЧС РФ Евгений Зиничев.