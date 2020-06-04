После аварии на норильской ТЭЦ возбудили четвертое уголовное дело

Дело о халатности из-за несвоевременного информирования возбуждено после аварии на норильской ТЭЦ-3, где утекло более 21 тысячи кубометров дизельного топлива. СКР обнародовал кадры допроса начальника цеха предприятия Вячеслава Старостина, которого задержали вечером 3 июня.

Ранее были заведены уголовные дела о порче земли, загрязнении вод и нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Старостин, с 20 января 2020 года отвечавший за безопасность лопнувшей цистерны с соляркой, от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, следователи намерены ходатайствовать об аресте.

В Красноярском крае введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. На реке Амбарная выставлены боновые заграждения морского типа, которые зажимают топливное пятно и не дают ему двигаться дальше, в Карское море. На следующем этапе сотрудники МЧС намерены откачать горючее.

С территории ТЭЦ-3 уже вывезли 800 кубометров загрязненного грунта, позже он будет утилизирован.