Минпромторг увеличит доступность лизинга автомобилей

Минпромторг РФ запускает программу по доступной аренде автомобилей во втором полугодии 2020 года, сообщил глава министерства Денис Мантуров.

"Во втором полугодии будет запущена и совершенно новая программа по поставке автомобилей в операционный лизинг, без приобретения в собственность", — отметил министр в интервью газете "Ведомости".

По программе планируется направить около 2,5 миллиарда рублей для субсидирования платежей лизинговым компаниям. Это позволит жителям страны и бизнесу покупать автотранспорт со скидкой в 10-25% в зависимости от типа автомобиля. Скидка для легкового автомобиля может составлять не более 350 тысяч рублей, для легкого коммерческого — 500 тысяч рублей, для остальных типов техники — 900 тысяч рублей.

Новая программа поможет поставить клиентам около 14 тысяч новых автомобилей. Эта мера должна замедлить снижение производства автомобилей в России.

По оценке Минпромторга производство автомобилей в России в 2020 году снизится не менее чем на 15% из-за падения спроса. По данным Росстата, в 2019 году в России произведено 1,5 миллиона легковых автомобилей и 156 тысяч грузовиков.

По последним данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и легких коммерческих автомобилей в России в мае 2020 года снизились на 51,8% по сравнению с маем прошлого года до 63 тысяч машин, в апреле — на 72,4% до 38,9 тысяч. Такое снижение зафиксировано впервые за всю историю сбора статистических данных по авторынку в России.

В 2019 году продажи автомобилей в России снизились — на 2,3% до 1,759 миллиона машин — после двух лет непрерывного роста.

Производство и продажи автомобилей в России сократятся в 2020 году на 15-30%, заявлял ранее глава Минпромторга Денис Мантуров. Но меры поддержки в размере 25 миллиардов руб. — госзакупки, программы Минтранса и регионов по обновлению общественного транспорта — помогут отрасли, отметил Мантуров.