Песков: нет рисков блокировки Германией проекта "Северный поток-2"

Нет рисков блокировки строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом в понедельник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", – ответил он на вопрос, видят ли в Кремле риски блокировки этого проекта.

Песков прокомментировал призывы некоторых немецких политиков приостановить проект. "Пока мы фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, говорящие об абсурдности таких предложений", – отметил пресс-секретарь президента (цитаты ТАСС).

Общая европейская стратегия на инцидент с блогером Алексеем Навальным возможна лишь при отказе Германии и Франции от действий в одиночку, и ее краеугольным камнем должен быть отказ от завершения проекта "Северный поток – 2". Об этом заявил глава комитета Бундестага по внешней политике Норберт Реттген.

Германия постоянно выступала против возможного введения санкций США, блокирующих "Северный поток-2". Ранее Меркель заявила, что "Северный поток-2" должен быть завершен независимо от дела Навального.

Канцлер Германии Ангела Меркель согласна с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в том, что позиция Берлина по "Северному потоку-2" может зависеть дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным. Канцлер Германии пока не обсуждала с президентом РФ ситуацию с Навальным. Маас призвал принимать взвешенное решение – в строительстве газопровода "участвуют более 100 компаний из 12 стран". Тот, кто требует остановки проекта, "должен осознавать последствия".

"Канцлер разделяет мнение главы МИД", – сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт. Руководитель парламентского комитета по вопросам экономики и энергетики Германии Клаус Эрнст не считает нужным останавливать проект.

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что нельзя вводить санкции в отношении России без веских на то оснований.