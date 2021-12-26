В ответ на требование ЕС Россия может посчитать свой ущерб от санкций

У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков, комментируя требование ЕС выплатить компенсацию за "дискриминацию" европейских товаров при помощи политики импортозамещения. С такой жалобой ЕС обратился в ВТО. Размер компенсации составляет порядка 290 миллиардов евро.

"Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами", – указал сенатор.

В этой связи Цеков предложил Западу сначала выплатить России около триллиона долларов за потери, понесенные из-за санкций.

Старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что требование ЕС может создать предлог для выдвижения аналогичных претензий со стороны Москвы в ту же ВТО.

"Можно расценить обращение ЕС как приглашение к тому, чтобы Россия посчитала тот ущерб, который ей нанесли санкции", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Ранее офис торгового представителя США заявил, что в этом году Россия продолжала отступать от обязательств, взятых ею в 2012 году при вступлении в ВТО. Кроме того, Вашингтон обвинил Москву в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также в так называемой "принудительной" локализации производства в промышленности.