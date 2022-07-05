У России для ЕС есть "крайний ответ" экономического характера

"Посмотрим, кто сильнее. Что-то мне подсказывает, что мы окажемся сильнее. Но мне бы очень не хотелось в это соревнование вступать", – сказал губернатор Калининградской области, комментируя блокировку транзита со стороны ЕС.

При этом Антон Алиханов выразил надежду на их благоразумие.

Глава региона также предположил, что Литва в этом вопросе, вероятно, добивается дополнительных уступок и помощи от Евросоюза или НАТО для своей страны.

Так он ответил на вопрос РИА Новости, почему страна, которая много лет зарабатывала на транзите, так нервно ведет себя именно сейчас. По словам Алиханова, "крайний ответ" экономического характера у нас есть.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва обязательно ответит на действия Вильнюса по ограничению калининградского транзита. Он отметил, что все будет зависеть от развития ситуации в ближайшие дни.