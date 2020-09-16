Сюрприз от Apple разозлил создателей приложений

Накануне компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой представила два новых планшета — iPad Air и "простой iPad", — две модели смарт-часов Apple Watch, а также единую подписку на все свои сервисы Apple One. Линейку смартфонов iPhone 12 ожидаемо не показали, зато объявили, что операционная система iOS 14 выйдет уже 16 сентября, то есть сегодня.

Внезапным релизом Apple сильно разозлила разработчиков, которые ждали выхода iOS 14 вместе с новыми айфонами, то есть никак не раньше октября. Подготовить свои приложения и проверить их на совместимость с новой версией успели далеко не все.

I’m in the very fortunate position to have got my app ready for iOS 14 earlier this week, alongside screenshots. But many were expecting to release next week at the absolute earliest. Having spent countless hours over the past two months for it to end like this must be crushing. — Shihab (JPEGuin) (@JPEGuin) September 15, 2020

Гневную реакцию авторы программ выразили в твиттере. "Думаю, сегодня ночью не будут спать многие разработчики, и либо просто сдадутся, либо решат выпустить свою программу когда захотят, а не вместе с новой ОС", — написал iOS-разработчик Шихаб Мехбуб, добавив, что он и его коллеги не получали никаких сообщений от Apple.

These products all look cool as hell, but from the perspective of third-party developer relations, that keynote was one of the worst. — James Thomson (@jamesthomson) September 15, 2020

"Все эти продукты выглядят чертовски круто, но с точки зрения отношения к сторонним разработчикам эта презентация была одной из худших", — пожаловался автор научного калькулятора PCalc Джеймс Томсон.

"Без предварительного уведомления, когда ничего не готово, — рассказал Mashable известный разработчик Стив Троутон-Смит. — Разработчики не готовы, магазин приложений не готов, и все спешат побыстрее доделать свои приложения, вместо того чтобы закончить их должным образом".

По его словам, обычно Apple рассылает предупреждения как минимум за неделю до релиза, и всегда выкладывает мастер-копии новой iOS и инструмента Xcode, чтобы разработчики могли устранить ошибки, которые не были отловлены на этапе бета-версий. Этой недели, говорит Троутон-Смит, хватает на то, чтобы исправленное приложение успело появиться в магазине App Store к моменту выхода новой iOS. Теперь же, негодует он, нет никаких гарантий, что многие программы будут работать исправно.