Сюрприз от Apple разозлил создателей приложений

Накануне компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой представила два новых планшета — iPad Air и "простой iPad", — две модели смарт-часов Apple Watch, а также единую подписку на все свои сервисы Apple One. Линейку смартфонов iPhone 12 ожидаемо не показали, зато объявили, что операционная система iOS 14 выйдет уже 16 сентября, то есть сегодня.

Внезапным релизом Apple сильно разозлила разработчиков, которые ждали выхода iOS 14 вместе с новыми айфонами, то есть никак не раньше октября. Подготовить свои приложения и проверить их на совместимость с новой версией успели далеко не все.

I’m in the very fortunate position to have got my app ready for iOS 14 earlier this week, alongside screenshots. But many were expecting to release next week at the absolute earliest. Having spent countless hours over the past two months for it to end like this must be crushing.