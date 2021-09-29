Арест Сачкова: среди клиентов Group-IB спецслужбы и Интерпол

Гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков арестован на два месяца по делу о госизмене. Решение принял Лефортовский суд. Накануне в московском офисе компании прошли обыски. Group-IB занимается защитой от кибератак. Среди ее клиентов есть и российские, и зарубежные компании, причем не только коммерческие. Group-IB сотрудничает с Интерполом, Европолом и с российскими ведомствами.

Подозревается в государственной измене, арестован на два месяца, но вины не признает. Основатель и руководитель одной из ведущих мировых компаний в области кибербезопасности Илья Сачков говорит, что не сотрудничал с разведкой иностранных государств и госизмены не совершал. Комментариев следственных органов нет. Дело в отношении Сачкова – под грифом "секретно".

Но вот сама компания, которую возглавляет предприниматель, на IT-рынке более чем известная. Среди клиентов Group-IB – российские правоохранительные органы, спецслужбы и крупные компании, а также зарубежные структуры, среди которых Интерпол, Европол и ОБСЕ.

Два года назад доля выручки Group-IB на зарубежных рынках составляла около 35%. Но, по планам, она должны была уже к 2020 году достичь 50%. С какими именно проектами компании могут быть связаны обвинения, сказать пока сложно. Но эксперты утверждают: работа со структурами такого уровня – это всегда риск и колоссальная ответственность.

"Когда компания такого уровня приступает к деятельности, к защите, к решению вопроса, когда уже проблема состоялась, там нет возможности сохранить информацию инкогнито. То есть на 100% компания достигает всех недр центров обработки данных, компьютеров и получает, по большому счету, исчерпывающую информацию либо об органе государственной власти, либо о коммерческой структуре. И тут, конечно, очень тонкая грань от того, что компания не имеет права распространить и использовать эту информацию", – комментирует ситуацию генеральной директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

У Group-IB российские офисы находятся в Москве, в одном из них как раз проходили накануне обыски, а также в Иннополисе, это Татарстан. Кроме того, есть и зарубежные представительства. Они работают в Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Белоруссии и Сингапуре.

Интересно, что в 2018 году компания объявила о переносе своей штаб-квартиры в Сингапур. Там сейчас базируется весь совет директоров и основной менеджмент. Сам Сачков планировал проводить там половину времени. В компании заявляли, что переезд связан с поиском оптимальных условий. А в приоритете были экономическая стабильность и политический нейтралитет страны, защита интеллектуальной собственности и режим регистрации патентов.

Всего на данный момент в группу входит шесть юридических лиц, включая два международных, которые зарегистрированы в Сингапуре и Амстердаме. Выручку всей группы компаний Group-IB не раскрывает. Но, по данным системы СПАРК, если говорить об ООО "Группа IB", ее выручка за прошлый год выросла более чем вдвое, до 384 миллионов рублей. Чистый убыток – около 44 миллионов. Как отразится уголовное дело против Сачкова на позициях компании, пока сказать сложно.

"Обычно всегда в таких случаях и клиенты, и партнеры берут какую-то паузу, чтобы понять, насколько это все серьезно. Ну а в будущем, если, конечно, эта ситуация продолжится в таком же стиле, как сейчас, наверное, бизнес компании ждут сложные времена. Господин Сачков занимал всегда ведущую роль в компании, и насколько компания сможет работать без его участия, непонятно", – отмечает генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский.

В последние несколько лет Илья Сачков рассказывал о планах компании провести публичное размещение. Но сейчас в связи с подозрениями момент упущен, говорят аналитики. Да и по финансовым параметрам, таким как оборот и выручка, Group-IB могла быть не готова к выходу на IPO, утверждают эксперты. Услуги компании – это, скорее, эксклюзивные сервисы для немногочисленных, но статусных клиентов.

"Group-IB в своем время заняла такую достаточно узкую нишу, которая называется forensics, или компьютерная криминалистика. Это очень лакомый, узкий кусок пирога, и впрямую, подозреваю, если сейчас кто-то нацелится на часть этого пирога, то другим фирмам придется очень сильно перестраиваться, потому что прямого заменителя, прямого конкурента такой квалификации у Group-IB нету", – указывает президент консорциума ИНФОРУС Андрей Масалович.

В любом случае, делить рынок пока рано – по делу идет следствие. Тем не менее ближайшие два месяца Сачков по решению суда проведет в СИЗО. А исполнять обязанности гендиректора в этом время будет сооснователь компании Дмитрий Волков. Об этом сообщили в Group-IB.