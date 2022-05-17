Минцифры: ключевые айтишники остались в России

Профессионалы, составляющие костяк российской отрасли информационных технологий, не уехали после событий 24 февраля и продолжают оставаться в стране. Об этом заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры) Максут Шадаев.

По мнению руководителя ведомства, удержать айтишников в России помогают предоставленные властями льготы. В рамках мер господдержки IT-специалисты могут оформить льготную ипотеку, а также получить отсрочку от службы в армии.

"Я вижу по крупным компаниям. Практически костяк весь кадровый здесь, коллеги активно набирают новых специалистов, — заявил глава Минцифры на выступлении в рамках просветительского марафона "Новые горизонты". — Практически у всех крупных компаний открыто большое количество вакансий". Трансляцию мероприятия ведут телеканал "Россия 24" и медиаплатформа "Смотрим".

По словам Шадаева, многие из тех, кто покинул Россию после 24 февраля, уже вернулись. Это подтверждает анализ данных по сим-картам. "Цифры обнадеживающие. Около 80% сим-карт, которые уехали с 24 февраля, вернулись в страну, — указал министр. — Айтишники составляют значимую часть этой аудитории".

Выступая на просветительском марафоне, Шадаев ранее заявил, что в России не планируется блокировка видеосервиса YouTube. Глава Минцифры также считает, что РФ не намерена закрываться от мирового интернета и должна оставаться его частью.

О том, что уехавшие айтишники постепенно возвращаются в страну, в конце апреля заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Кроме того, отечественным IT-компаниям удается привлекать иностранных специалистов.

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