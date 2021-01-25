Норы гигантского червя обнаружили учёные на Тайване

Палеонтологи обнаружили у берегов современного Тайваня сотни окаменелых нор древних червей. Судя по форме и глубине ископаемых находок, их обитатели могли достигать двух метров в длину. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Известно, что хищные морские черви существовали уже в раннем палеозое (около 400 миллионов лет назад). Но мягкие ткани тела после смерти животного быстро разлагались, соответственно, не оставив исследователям достаточно материала для изучения. Поэтому единственный способ пролить свет на их возможную форму и особенности поведения заключается в поиске окаменелых нор и других следов жизнедеятельности этих древних беспозвоночных существ.

"Я с первого взгляда была поражена размерами этой чудовищной норы, – отмечает ведущий автор исследования, Юй-Йэнь Пань (Yu-Yen Pan), аспирантка Университета Саймона Фрейзера. – В сравнении с другими ископаемыми следами, которые обычно измеряются десятками сантиметров, эта нора огромна: она насчитывает более двух метров в длину и от двух до трёх сантиметров в ширину. Особенные, похожие на перья структуры возле верхней норы являются уникальными. Ни у одной из изученных ранее окаменелостей не встречались подобные черты".

Соавтор исследования профессор Людвиг Лёвемарк (Ludvig Loewemark), геолог из Национального университета Тайваня, утверждает, что это может быть первая окаменелость, по которой можно понять, как древние беспозвоночные охотились на позвоночных животных.

Окаменелые остатки норы древнего хищника. S – её начало, E – конец. Масштабная линейка – 10 сантиметров. Фото Y-Y. Pan.

Учёные проанализировали 319 находок подобного типа и дали обнаруженному виду окаменелостей название Pennichnus formosae. Форма найденных нор позволяет предположить, что черви прятались в осадочных породах, чтобы нападать на проплывающих мимо рыб из укрытия. Схватив свою жертву, они зарывались обратно в песок.

Похожую тактику охоты использует хищный морской червь вида Eunice aphroditois, также известный как пурпурный австралийский червь или bobbit worm. Он может достигать в длину трёх метров и тоже охотится на свою добычу из засады, полностью зарывая своё длинное тело в песок.

Червь оставляет на поверхности только усеянный зубами рот, который выступает над песком как медвежий капкан. Это позволяет стремительно напасть на проплывающую мимо и ничего не подозревающую жертву, а затем утащить её под землю.

Окаменелые норы имеют форму латинской буквы L или бумеранга. Они протягиваются от отверстия на поверхности в глубину, а затем примерно посередине изгибаются под углом 45°. Поблизости от входа в норы учёные обнаружили воронкообразные структуры, которые могут быть доказательством борьбы за жизнь: пока червь утаскивал добычу в песок, та отчаянно сопротивлялась, и песок по краю норы осыпался, образуя воронки.

Также, судя по следам железа, доисторические черви укрепляли стенки своих нор собственной слизью.

Полевые исследования проводились на Тайване. Фото Masakazu Nara.

К сожалению, нет прямых доказательств того, что найденные норы принадлежат родственникам пурпурного австралийского червя, так как до наших дней не сохранились останки древних червей, необходимые для научного сравнения. Но практически идентичные по строению норы, непохожие на укрытия животных с похожими тактиками охоты (например, раков-щелкунов), позволяют учёным предположить, что перед ними жилища, по крайней мере, дальних родственников морского хищника современности.

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