Шахматист Синдаров взял турнир претендентов и поборется за звание чемпиона мира

20-летний Синдаров победил в турнире претендентов и сыграет за шахматную корону

Москва14 апр Вести.20-летний гроссмейстер из Узбекистана Жавохир Синдаров досрочно обеспечил себе победу на турнире претендентов 2026 года, который проходит на Кипре с 29 марта по 15 апреля и собрал восемь сильнейших шахматистов мира.

В 13-м туре турнира Синдаров сыграл вничью с нидерландским гроссмейстером Анишем Гири. Этот результат позволил узбекистанскому шахматисту набрать 9,5 очка из 13 возможных и гарантировать себе итоговую победу за тур до завершения соревнований.

После партии Гири имеет 7,5 очка и занимает второе место в турнирной таблице. В этом же туре американский гроссмейстер Хикару Накамура завершил партию вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом, также разделив с ним очки.

Турнир претендентов включает два круга и 14 туров. Победитель получает право сыграть матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула Доммараджу Гукешем.

По данным из открытых источников, общий призовой фонд - 700 тысяч евро.