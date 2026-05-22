Москва22 маяВести.В селе Малый Толкай Похвистневского района Самарской области 77 частных жилых домов остались без водоснабжения. Об этом сообщает ГТРК "Самара".

По данным регионального управления МЧС, произошло уменьшение объема воды в водозаборной скважине. Это привело к временным ограничениям в водоснабжении.

Специалисты уже начали проводить восстановительные работы. Ситуацию контролирует ГУ МЧС России по региону.