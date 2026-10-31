Москва31 октВести.В московском Шереметьево опровергли информацию об огромных очередях в залах ожидания и о людях, сидящих на полу. Обстановка в терминалах на данный момент спокойная, сообщили ИС "Вести" в аэропорту.
Данная информация не соответствует действительности и текущей фактической обстановке. По состоянию на 10:30 31 октября аэропорт Шереметьево стабильно обслуживает пассажиров и воздушные суда. Полеты выполняются в стабильном режимепояснили в пресс-службе Шереметьево
Уточняется, что сейчас скоплений пассажиров не наблюдается, а все службы аэропорта выполняют свои функции в полном объеме.
Временные скопления пассажиров действительно наблюдались чуть раньше, когда в Шереметьево действовали ограничения на использование воздушного пространства, но сейчас обстановка изменилась.
Ранее в аэропорту также опровергли сообщения о воздушной тревоге.