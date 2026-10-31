В Шереметьево опровергли информацию об огромных очередях в залах ожидания

Аэропорт Шереметьево: сообщения об очередях не соответствуют действительности В Шереметьево опровергли информацию об огромных очередях в залах ожидания

Москва31 окт Вести.В московском Шереметьево опровергли информацию об огромных очередях в залах ожидания и о людях, сидящих на полу. Обстановка в терминалах на данный момент спокойная, сообщили ИС "Вести" в аэропорту.

Данная информация не соответствует действительности и текущей фактической обстановке. По состоянию на 10:30 31 октября аэропорт Шереметьево стабильно обслуживает пассажиров и воздушные суда. Полеты выполняются в стабильном режиме пояснили в пресс-службе Шереметьево

Уточняется, что сейчас скоплений пассажиров не наблюдается, а все службы аэропорта выполняют свои функции в полном объеме.

Временные скопления пассажиров действительно наблюдались чуть раньше, когда в Шереметьево действовали ограничения на использование воздушного пространства, но сейчас обстановка изменилась.

Ранее в аэропорту также опровергли сообщения о воздушной тревоге.