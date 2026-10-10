Шереметьево к полудню 10 октября обслужил 346 рейсов Аэропорт Шереметьево с начала суток обслужил 346 рейсов

Москва10 окт Вести.Столичный аэропорт Шереметьево с начала суток обеспечил выполнение 346 рейсов и обслужил более 56 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиагавани.

Рейсы российских и зарубежных авиакомпаний выполняются по скорректированному расписанию из-за действовавших ранее ограничений на использование воздушного пространства.

10 октября 2026 года по состоянию на 13.00 мск аэропорт Шереметьево обслужил более 56 тысяч пассажиров и обеспечил выполнение 346 рейсов, из них: 181 на вылет и 165 рейсов на прилет говорится в сообщении

Отмечается, что обстановка в терминалах спокойная. Опубликованные в СМИ видео не отражают текущую обстановку и не имеют отношения к терминалам аэропорта, добавили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях появились кадры, на которых, как утверждается, пассажиры в ожидании своих рейсов в Шереметьево спят на ковриках на полу и на траволаторах.