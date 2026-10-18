Шереметьево возвращается к штатному расписанию, уже обслужено 717 рейсов

В Шереметьево после снятия ограничений обслужили 717 рейсов Шереметьево возвращается к штатному расписанию, уже обслужено 717 рейсов

Москва18 окт Вести.Московский аэропорт Шереметьево, по состоянию на 21.20 московского времени 18 октября, обслужил более 112 тысяч пассажиров и 717 рейсов, сообщается в Telegram-канале воздушной гавани.

Международный аэропорт Шереметьево планомерно возвращается к штатному расписанию, скорректированному из-за ограничений на использование воздушного пространства, действовавших 16 и 17 октября в московском регионе отмечается в публикации

Восстановление расписания ведется совместно с ключевым партнером аэропорта компанией "Аэрофлот", а также другими российскими и международными перевозчиками.

Особое внимание уделено пассажирам, ожидавшим вылета. Персонал Шереметьево и авиакомпании принимали все возможные меры, чтобы сделать ожидание рейса удобнее, обеспечить пассажирам необходимую поддержку и информирование. Сотрудники авиагавани работали в усиленном режиме.