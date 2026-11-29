Москва29 ноя Вести.Аэропорт Шереметьево после вынужденного перерыва, связанного с усилением мер безопасности, возобновил обслуживание авиарейсов по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Возможны корректировки в расписании рейсов говорится в канале ведомства на платформе MAX

В настоящее время аналогичные ограничения действуют в аэропорту Внуково на фоне отражения атак украинских беспилотных летательных аппаратов. Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, ночью 29 ноября на подступах к столице силы ПВО нейтрализовали 36 вражеских БПЛА.