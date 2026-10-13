Внуково: самолеты с пассажирами вылетят первыми после снятия ограничений

Аэропорт Внуково возобновил прием и выпуск самолетов Внуково: самолеты с пассажирами вылетят первыми после снятия ограничений

Москва13 окт Вести.Аэропорт Внуково возобновил полеты воздушных судов, первыми вылетят самолеты, где уже есть пассажиры, сообщается в MAX-канале Внуково.

Аэропорт Внуково возобновил прием и выпуск воздушных судов. Первыми предстоит вылететь тем бортам, где уже есть пассажиры говорится в сообщении

Уточняется, что службы воздушной гавани начинают подготовку к отправке рейсов, которая займет некоторое время. Пассажиров просят следить за сообщениями авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что свыше десятка самолетов, летевших в московский аэропорт Внуково, перенаправили в другие аэропорты из-за действующих здесь ограничений по безопасности.