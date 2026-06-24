Росавиация ограничила прием и выпуск рейсов в Геленджике, Домодедово и Жуковском

Аэропорты Геленджик, Домодедово и Жуковский временно работают с ограничениями Росавиация ограничила прием и выпуск рейсов в Геленджике, Домодедово и Жуковском

Москва24 июн Вести.В аэропортах Геленджика, Домодедово и Жуковского действует режим временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорты Геленджик, Домодедово, Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов написал Артем Кореняко

Информация опубликована в 21.03 по московскому времени в мессенджере MAX.

Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.