Москва24 июнВести.В аэропортах Геленджика, Домодедово и Жуковского действует режим временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Аэропорты Геленджик, Домодедово, Жуковский (Раменское): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовнаписал Артем Кореняко
Информация опубликована в 21.03 по московскому времени в мессенджере MAX.
Отмечается, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
Об отмене ограничений будет сообщено дополнительно.