Активистам Петербурга отказали в проведении референдума об отмене законов о КРТ Горизбирком Петербурга отказал активистам в проведении референдума о КРТ

Москва30 апр Вести.На заседании 30 апреля избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала активистам в проведении референдума об отмене законов о комплексном развитии территорий (КРТ), сообщает РБК.

Решение поддержали 12 членов комиссии, один выступил против.

Закон о комплексном развитии территорий принят городским парламентом четыре года назад. Документ определял механизм расселения собственников жилья из панельных домов 1957–1970-х годов застройки. По нему собственников квартир из устаревшего фонда могли переселить в любой район города, включая отдаленные окраины.

В инициативную группу жителей, выступающей за проведение референдума, вошли 470 человек, что на 170 человек больше, чем требуется по закону.

Поводом для отказа членам инициативной группы стали несколько нарушений, найденных в оформлении документов. Например, несколько участников не поставили подписи на листах со своими паспортными данными. Кроме того, инициаторы обращения не приложили лист регистрации.

Но главной претензией Горизбиркома стали текстуальные отличия протокола и ходатайства.

В первом случае текст завершается словами "губернатор Санкт-Петербурга", там же имеется прочерк для подписи. Во втором случае этого нет сказано в материале

Если бы документы были подготовлены хорошо, их бы "с удовольствием" отправили для дальнейшего рассмотрения в Законодательном Собрании, уточняется в публикации.