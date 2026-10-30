Анохин сообщил о массированной ночной атаке ВСУ на Смоленскую область Над Смоленской областью ночью уничтожили 25 БПЛА

Москва30 окт Вести.Ночью 30 октября ВСУ предприняли массированную атаку на Смоленскую область. Было уничтожено 25 БПЛА противника, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в MAX.

По информации главы региона, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.

Прошедшей ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на регион. Силами Министерства обороны России сбиты 25 БПЛА говорится в публикации

Он поблагодарил российских военных за защиту Смоленской области, а жителям региона напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности.