Москва30 октВести.Ночью 30 октября ВСУ предприняли массированную атаку на Смоленскую область. Было уничтожено 25 БПЛА противника, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в MAX.
По информации главы региона, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.
Прошедшей ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на регион. Силами Министерства обороны России сбиты 25 БПЛАговорится в публикации
Он поблагодарил российских военных за защиту Смоленской области, а жителям региона напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности.