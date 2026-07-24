Москва24 июлВести.В течение минувшей ночи над Смоленской областью было уничтожено 17 беспилотников противника, сообщил губернатор Василий Анохин.
Среди населения пострадавших нет, инфраструктура не повреждена, уточнил он.
За прошедшую ночь над территорией региона силами Министерства обороны России сбиты 17 вражеских БПЛАнаписал Анохин в MAX
Сейчас на местах падения обломков беспилотников работают оперативные службы.
Анохин выразил благодарность военным за защиту Тульской области, а жителей призвал соблюдать меры безопасности.