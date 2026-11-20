Москва20 нояВести.Прошедшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Смоленскую область. Подробности в MAX сообщил губернатор региона Василий Анохин.
Силами ПВО Министерства обороны сбиты 32 БПЛА. В результате атаки вражеских беспилотников есть повреждения гражданского объекта промышленности, объекта энергетики и частного жилого дома. Пострадавших и погибших нетговорится в мессенджере
В настоящее время ликвидацией последствий занимаются сотрудники оперативных и экстренных служб.
Губернатор призвал жителей соблюдать меры безопасности.