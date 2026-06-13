Москва13 июн Вести.По данным агентства Associated Press, вооруженные люди похитили главу аппарата министерства обороны республики.

Как сообщает агентство со ссылкой на информированный источник, жертвой похитителей стал Джеймс Боярд, который также занимает пост генерального инспектора полиции Гаити и является уважаемым экспертом в сфере безопасности. Отмечается, что это самый высокопоставленный государственный служащий, когда-либо захваченный на острове. Подробности происшествия пока не раскрываются.

Гаити уже несколько лет находится в глубоком социально-политическом кризисе, который резко обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Бездействие властей привело к усилению бандитских группировок, которые контролируют целые районы страны, промышляют вымогательствами и похищениями людей с целью выкупа.