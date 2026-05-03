Press TV: Аракчи посетовал на стереотипы Европы о ядерной программе Ирана

Аракчи посетовал на ложные представления Европы о ядерной программе Ирана Press TV: Аракчи посетовал на стереотипы Европы о ядерной программе Ирана

Москва3 мая Вести.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече с главой МИД Италии Антонио Таяни выразил разочарование по поводу ложных стереотипов Европы об иранской ядерной программе, сообщает иранский телеканал Press TV.

Аракчи выразил сожаление по поводу необоснованного и безответственного поведения некоторых европейских стран, повторяющих ложные стереотипы об иранской ядерной программе отмечает Press TV

Аракчи подчеркнул, что ядерная программа Ирана имеет исключительно мирную направленность, а европейским странам следовало бы осудить агрессию США и Израиля против Ирана и призвать их к ответственности за грубые нарушения международного права.

Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что Иран, действуя согласно собственной доктрине безопасности и фетве духовного лидера, неоднократно заявлял об отсутствии стремления к обладанию ядерным оружием, а иранская ядерная программа носит мирный характер.