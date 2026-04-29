Армения и Грузия примут молодежный чемпионат мира по футболу в 2029 году Армения и Грузия проведут молодежный ЧМ-2029 по футболу

Москва29 апр Вести.Армения и Грузия совместно проведут молодежный чемпионат мира по футболу (до 20 лет) в 2029 году. Решение было принято на заседании Совета ФИФА, которое прошло в Ванкувере (Канада).

Как отметили в Федерации футбола Армении, это будет первый в истории случай, когда страна примет турнир мирового уровня такого масштаба.

Это бесценный подарок армянским болельщикам, любителям армянского футбола и, конечно же, молодым футболистам, которые получат возможность почувствовать дух чемпионата мира на своей земле и мечтать о великих победах говорится в сообщении

Ближайший молодежный чемпионат мира пройдет в 2027 году – его примут Азербайджан и Узбекистан.