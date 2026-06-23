Москва23 июнВести.Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента с участием ребенка в московском торговом центре, сообщили в пресс-службе столичного надзорного ведомства.
Предварительно установлено, что днем во вторник, 23 июня, в ТЦ на юге Москвы на мальчика 2024 года рождения упал арочный металлодетектор.
Известно, что в момент происшествия ребенок был с мамой.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуреговорится в публикации ведомства в мессенджере MAX
Данных о состоянии ребенка пока не приводится. Разбирательство будет проводить Чертановская межрайонная прокуратура.