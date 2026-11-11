Атака, отраженная в Ленобласти 11 ноября, стала самой массовой с начала года

Атака 11 ноября на Ленобласть стала самой массовой с начала 2026 года Атака, отраженная в Ленобласти 11 ноября, стала самой массовой с начала года

Москва11 ноя Вести.Минувшей ночью над Ленинградской областью ликвидированы 150 БПЛА. Как пишет ТАСС, основываясь на данных, опубликованных губернатором региона Александром Дрозденко, эта атака вражеских безпилотников стала самой массовой с начала текущего года.

Ранее самой крупной считался налет 18 октября, когда зенитчики уничтожили 145 БПЛА. Третьей по массовости стала атака 6 июня 2026 года, когда уничтожили 144 БПЛА.

Согласно информации губернатора, за ночь над территорией региона, по предварительным данным, ликвидированы 150 БПЛА сказано в публикации

В портовой зоне Усть-Луга в результате атаки и последующего возгорания пострадали трое работников. Их жизням ничего не угрожает.

В понедельник, 9 ноября, над регионом сбили 113 украинских дронов.