В Кузбассе от удара током в бане погибли пожилая женщина и ее внук

Бабушка с внуком погибли от удара током в Гурьбевске Кемеровской области В Кузбассе от удара током в бане погибли пожилая женщина и ее внук

Москва7 июн Вести.В Кемеровской области от удара током погибли пожилая женщина и ее внук. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК России по Кузбассу.

Трагедия произошла поздно вечером 6 июня, в субботу, в Гурьевске. Отмечается, что у бабушки гостили ее трое внуков.

Старший из них зашел в помещение бани. Младший из подростков, услышав крик о помощи брата, позвал на помощь бабушку. Открыв дверь, они увидели подростка, который держался рукой за провод механического термометра (датчика температуры), находившегося под напряжением. Женщина попыталась спасти внука, однако оба погибли говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

В рамках расследования назначены медицинские и электротехническая судебные экспертизы. Детали случившегося устанавливаются.