Москва7 июнВести.В Кемеровской области от удара током погибли пожилая женщина и ее внук. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает СУ СК России по Кузбассу.
Трагедия произошла поздно вечером 6 июня, в субботу, в Гурьевске. Отмечается, что у бабушки гостили ее трое внуков.
Старший из них зашел в помещение бани. Младший из подростков, услышав крик о помощи брата, позвал на помощь бабушку. Открыв дверь, они увидели подростка, который держался рукой за провод механического термометра (датчика температуры), находившегося под напряжением. Женщина попыталась спасти внука, однако оба погиблиговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
В рамках расследования назначены медицинские и электротехническая судебные экспертизы. Детали случившегося устанавливаются.