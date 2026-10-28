Барда Петра Старчика похоронят в Нижегородской области Похороны барда Петра Старчика пройдут в Нижегородской области

Москва28 окт Вести.Советского и российского барда Петра Старчика, скончавшегося во Франции, похоронят на кладбище в селе Николо-Погост Нижегородской области. Об этом сообщила РИА Новости семья музыканта.

Автор около двух тысяч песен на стихи русских и зарубежных поэтов скончался на 89-м году жизни по причине продолжительной болезни, отмечает агентство.

Его похоронят на кладбище в селе Николо-Погост в Нижегородской области - там, где он завещал сообщил собеседник агентства

Петр Старчик переехал во Францию несколько лет назад.