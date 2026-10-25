Бард и композитор Петр Старчик скончался в возрасте 88 лет

Не стало барда и композитора Петра Старчика Бард и композитор Петр Старчик скончался в возрасте 88 лет

Москва25 окт Вести.На 89-м году жизни скончался советский и российский бард и композитор Петр Старчик. ТАСС сообщает об этом со ссылкой на его окружение.

Вчера не стало Петра рассказал источник

Старчик родился в Рузаевке Мордовской АССР. Начиная с 1970-х гг. активно выступал на квартирных концертах.

Петр Старчик - автор около двух тысяч песен на стихи русских и зарубежных поэтов, в том числе на произведения Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Варлама Шаламова, Максимилиана Волошина и других.

Среди известных в исполнении Старчика песен - "Я вернулся в мой город" и "С любимыми не расставайтесь".