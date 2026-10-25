Москва25 октВести.На 89-м году жизни скончался советский и российский бард и композитор Петр Старчик. ТАСС сообщает об этом со ссылкой на его окружение.
Вчера не стало Петрарассказал источник
Старчик родился в Рузаевке Мордовской АССР. Начиная с 1970-х гг. активно выступал на квартирных концертах.
Петр Старчик - автор около двух тысяч песен на стихи русских и зарубежных поэтов, в том числе на произведения Марины Цветаевой, Осипа Мандельштама, Варлама Шаламова, Максимилиана Волошина и других.
Среди известных в исполнении Старчика песен - "Я вернулся в мой город" и "С любимыми не расставайтесь".