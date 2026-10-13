Скончался советский и узбекский композитор Янов-Яновский Советский и узбекский композитор Янов-Яновский умер в возрасте 92 лет

Москва13 окт Вести.В возрасте 92 лет ушел из жизни советский и узбекский композитор Феликс Янов-Яновский. О его смерти сообщил Союз композиторов и бастакоров Узбекистана в своем Telegram-канале.

С прискорбием сообщаем о кончине заслуженного деятеля искусств Узбекистана, профессора, композитора Феликса Марковича Янов-Яновского говорится в сообщении

За время своей творческой деятельности Янов-Яновский создал девять опер, четыре балета и пять симфоний. На его счету также инструментальные концерты, камерные, вокальные и хоровые произведения. Кроме того, за плечами композитора музыка к 60 фильмам, в том числе и анимационным, а также к 15 театральным постановкам.

Янов-Яновский, в частности, написал музыку к нескольким анимационным и художественным фильмам по произведениям фантаста Рэя Брэдбери. Так, среди его работ музыка к мультфильму по рассказу американского фантаста "Будет ласковый дождь", и художественной кинокартине "Вельд".