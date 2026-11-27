Французский композитор Жан-Клод Ваннье умер в возрасте 83 лет

Скончался композитор Жан-Клод Ваннье, сотрудничавший с Сержем Генсбуром Французский композитор Жан-Клод Ваннье умер в возрасте 83 лет

Москва27 ноя Вести.В Париже скончался французский композитор и аранжировщик Жан-Клод Ваннье, сотрудничавший с музыкантом Сержем Генсбуром, сообщила радиостанция RFI.

Ваннье ушел из жизни в возрасте 83 лет.

Наибольшую известность он получил благодаря совместной работе с Генсбуром над альбомом Histoire de Melody Nelson ("История Мелоди Нельсон"), выпущенным в 1971 году. Со временем пластинка приобрела статус культовой.

За свою карьеру композитор также сотрудничал с такими известными французскими исполнителями, как Ален Башунг, Джейн Биркин, Далида и Мишель Жонас.