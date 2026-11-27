Пианист и дирижер Константин Лифшиц скончался на 50-м году жизни

Умер 49-летний пианист и дирижер Константин Лифшиц Пианист и дирижер Константин Лифшиц скончался на 50-м году жизни

Москва27 ноя Вести.Пианист и дирижер Константин Лифшиц умер в возрасте 49 лет. Об этом музыкальный критик, искусствовед и журналист Алексей Мунипов сообщил в своем Telegram-канале.

Умер Константин Лифшиц, прекрасный, недооцененный пианист. 49 лет. Послушайте его Баха, а будет время — найдите его Гольдберг-вариации говорится в публикации

С 2008 года Лифшиц вел свой класс в Высшей школе музыки в Люцерне. В 2022 году вышел альбом, где, согласно замыслу музыканта, пьесы Сиборна из шестой тетради Steps чередуются с токкатами Баха.