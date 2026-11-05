Шведский дирижер Блумстедт умер в Гетеборге на 100-м году жизни Дирижер Герберт Блумстедт умер на 100-м году жизни

Москва5 ноя Вести.Шведский дирижер Герберт Блумстедт скончался в возрасте 99 лет в своем доме в Гетеборге, сообщило агентство KünstlerSekretariat am Gasteig.

За свою долгую и блестящую карьеру он завоевал безоговорочное признание в музыкальном мире благодаря глубокому уважению к замыслу композитора, безупречному знанию партитур, выдающейся музыкальности, а также дисциплинированности и скромности. Его главным стремлением всегда было служение музыке говорится в сообщении

Отмечается, что в последние месяцы здоровье Блумстедта ухудшилось, он был вынужден отменять запланированные концерты. При этом он признавался, что мечтает выйти за пульт и после своего столетия.

Герберт Блумстедт родился 11 июля 1927 года в американском городе Спрингфилд (штат Массачусетс) в семье шведских эмигрантов. Вскоре после его рождения семья перебралась в Скандинавию, поэтому детские годы будущего музыканта прошли в Швеции и Финляндии.

Азы мастерства он постигал в Королевской высшей музыкальной школе Стокгольма и Уппсальском университете, а затем продолжил обучение в Нью-Йорке, Базеле и Тэнглвуде, где его наставником был, в частности, Леонард Бернстайн.

Дебют Блумстедта за дирижерским пультом состоялся в 1954 году с Королевским филармоническим оркестром Стокгольма. В дальнейшем он стоял во главе Норрчепингского симфонического оркестра, филармонических и радиооркестров Осло, Дании и Швеции, а также Саксонской государственной капеллы в Дрездене.

С 1985 по 1995 год он занимал должность музыкального руководителя Симфонического оркестра Сан-Франциско, а с 1998 по 2005 год руководил оркестром Гевандхаус в Лейпциге.

Широкую известность Блумстедту принесли интерпретации сочинений Бетховена, Брукнера, Брамса и Мендельсона. Кроме того, он способствовал популяризации скандинавской классики, в частности произведений Сибелиуса и Нильсена. Он являлся членом Королевской шведской музыкальной академии и был удостоен ряда государственных и музыкальных наград.

Ранее стало известно о смерти американского музыканта Пласа Джонсона, который стал известен благодаря исполнению на саксофоне главной темы к фильму "Розовая пантера".