Москва26 окт Вести.Мать фронтмена немецкой металл-группы Rammstein Тилля Линдеманна Бригитта Линдеманн умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR со ссылкой на семью.

Скончалась поэтесса и журналистка Гитта (Бригитта - прим. ред​​​.) Линдеманн. По сообщению ее семьи, она умерла в своем доме на северо-западе Мекленбурга в минувшие выходные в возрасте 87 лет говорится в сообщении

С будущим мужем, писателем Вернером Линдеманном, Бригитта познакомилась в 1959 году. В 1963-м они поженились, и в том же году родился их сын Тилль, который впоследствии стал солистом и автором текстов Rammstein. С 1968 года Бригитта работала на радио ГДР, а до выхода на пенсию в 2002 году возглавляла культурную редакцию отделения NDR в Мекленбурге - Передней Померании.

Как сообщает телерадиокомпания, Линдеманн до последнего занималась литературой и в начале этого года выпустила сборник стихов "Lautlos" ("Беззвучно").