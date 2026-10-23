Москва23 октВести.Известный немецкий 36-летний стример Адам Вольке умер от кровоизлияния в мозг после разрыва аневризмы. Об этом изданию People сообщила стримерша Верена Ульрих.
Она призвала поклонников Вольке не беспокоить его родных в столь тяжелое время.
Мы находились рядом с ним до конца и сопровождали его во время его последнего пути. Мы глубоко потрясены и все еще едва ли можем облечь в слова то, что случилосьсказала Ульрих
Подписчики стримера обратили внимание, что во время последнего прямого эфира он жаловался на непривычные головные боли.