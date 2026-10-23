Немецкий стример Адам Вольке умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 36 лет

Популярный немецкий стример Адам Вольке умер в возрасте 36 лет Немецкий стример Адам Вольке умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 36 лет

Москва23 окт Вести.Известный немецкий 36-летний стример Адам Вольке умер от кровоизлияния в мозг после разрыва аневризмы. Об этом изданию People сообщила стримерша Верена Ульрих.

Она призвала поклонников Вольке не беспокоить его родных в столь тяжелое время.

Мы находились рядом с ним до конца и сопровождали его во время его последнего пути. Мы глубоко потрясены и все еще едва ли можем облечь в слова то, что случилось сказала Ульрих

Подписчики стримера обратили внимание, что во время последнего прямого эфира он жаловался на непривычные головные боли.