Москва28 окт Вести.Композитор, клавишник и аранжировщик Александр Слизунов, известный как один из авторов песни "Старый рояль", умер в возрасте 73 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его окружение.

Причина смерти не называется.

Александр умер 27 октября. Причина неизвестна, умер неожиданно. Он никогда ни на что не жаловался, был очень закрытым цитирует собеседника агентство

Слизунов родился в 1952 году в Электростали. Он отучился в Московском хоровом училище имени Свешникова, а затем поступил в Московскую консерваторию на теоретико-композиторский факультет. В 1974 году он стал участником вокально-инструментального ансамбля "Цветы", а после работал в "Группе Стаса Намина". Композитор стал одним из основателей и главным аранжировщиком группы "Круг", а также участвовал в создании группы "Лотос".

Песню "Старый рояль" Слизунов написал вместе с Константином Никольским.