В отношении судьи Мосгорсуда в отставке возбуждено уголовное дело после ДТП

Москва16 апр Вести.Глава СК России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Московского городского суда в отставке Дмитрия Гришина, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Он подозревается в нарушении правил дорожного движения (ПДД), повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

ДТП произошло 20 апреля 2025 года. По версии следствия, Гришин ехал на личном автомобиле Land Rover Freelander 2 со скоростью 100 километров в час (при разрешенной не более 90 километров в час) по федеральной автодороге М-8 "Холмогоры" в Москву. В какой-то момент автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с попутным автомобилем Renault RS, который в это время поворачивал налево с включенными сигналами. В результате ДТП водителю Renault и ехавшей с ним жене потребовалась медицинская помощь, их здоровью был причинен тяжкий вред. Гришин в аварии не пострадал.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

Судейские полномочия Гришина были прекращены в ноябре 2025 года.