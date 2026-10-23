Москва23 окт Вести.Отстранение Южно-Африканской Республики (ЮАР) от участия в работе "Большой двадцатки" (G20) противоречит основополагающим принципам объединения. Об этом "Интерфаксу" заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

По словам дипломата, между участниками "двадцатки" продолжают усиливаться разногласия.

Возьмем, к примеру, текущую ситуацию с отстранением ЮАР, что является само по себе абсурдным и попирает базовые "двадцаточные" принципы, подразумевающие консенсус и коллегиальность отметил Бердыев

Он также выступил против возможного включения Польши в состав G20 в качестве представителя интересов Центральной и Восточной Европы.

По мнению российского дипломата, такое предложение навязывается действующим участникам объединения. Оно также может свидетельствовать, что ЕС, уже представленный в G20, фактически выражает интересы не всех своих государств, а преимущественно Германии и Франции – "псевдо-ядра, мнящего себя хозяевами евроинтеграции".

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что исключение ЮАР нарушает функции и полномочия председателя объединения.