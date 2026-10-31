Лавров высказался о возможном включении Польши в формат G20 Лавров: присутствие Польши не добавляет ничего G20

Москва31 окт Вести.Польша не может привнести в "Большую двадцатку" ничего нового, Москва не видит необходимости в еще одном европейском голосе в G20. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции после первого дня встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой двадцатки" в Атланте.

Лавров обратил внимание на то, что Польша по объему экономики не попадает в категорию стран G20.

Министр иностранных дел РФ также не согласился с утверждением, что Польша может представлять в объединении Восточную Европу, поскольку такого понятия не существует.

В Восточной Европе есть понятия Евросоюз и НАТО, а политику этих двух объединений уже достаточно представляют те, кто входит в G20 с самого начала пояснил глава российского внешнеполитического ведомства

В середине сентября Лавров "на полях" недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН обсудил с госсекретарем США Марко Рубио решение Вашингтона не приглашать ЮАР на саммит G20 в Майами.