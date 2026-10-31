Москва31 окт Вести.США активно продвигают идею по включению Польши в состав постоянных членов-участников объединения G20, однако для решения данного вопроса требуется общее согласие всех стран, в том числе России. Об этом рассказал журналист ИС "Вести" Эмиль Мирсаев.

Лейтмотив первого дня работы состоит в том, что дискуссии в конечном счете прошли в конструктивном русле, во многом благодаря американскому председательству. Об этом, по словам журналиста, во время своей пресс-конференции по итогам первого дня работы Совета министров иностранных дел G20 заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам Сергея Лаврова, сейчас группа двадцатки сталкивается с большим количеством противоречий. Иногда бывает непросто найти консенсус между странами коллективного Запада и государствами, которые входят в БРИКС, но это не означает, что нужно переформатировать это объединение прокомментировал журналист

Страны ЕС, по словам Мирсаева, постоянно пытаются "вставлять палки в колеса", и о подобном красноречиво свидетельствует недавний выпад Германии и Польши, которые высказались против церемонии совместного фотографирования из-за участия в ней российской делегации.

Марко Рубио в итоге просто отменил этот процесс, чтобы работа не застряла в этом болоте политических распрей. Но в то же время стоит отметить, что Вашингтон активно лоббирует идею по включению Варшавы в состав постоянных членов-участников этого объединения G20, хотя для этого нужен консенсус всех стран, в том числе России рассказал он

Журналист также отметил, что среди стран Большой семерки нашлись и те, кто выступил за прямой диалог с Россией. Одной из таких стран оказалась Япония.