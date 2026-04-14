Мэр Красноярска: в подготовку к 400-летию города инвестируют 14 млрд рублей

Москва14 апр Вести.Общий объем инвестиций в подготовку к 400-летию Красноярска со стороны бизнеса составит 14 млрд рублей, сообщает ТАСС.

По словам мэра города Сергея Верещагина, на данный момент городские власти подписали с бизнес-структурами 10 соглашений и 3 договора.

В 2026 году запланирована реализация около 50 ключевых проектов по подготовке к празднованию 400-летия города. А в целом [к юбилею] – около 240 проектов и мероприятий развития города в разных сферах заявил градоначальник

Указ "О праздновании 400-летия основания Красноярска" в 2019 году подписал президент РФ Владимир Путин. Для подготовки создали федеральный оргкомитет во главе с вице-премьером Александром Новаком.