Боец ВС РФ с позывным Джексон рассказал о надежности дрона-разведчика "Суперкам" Техник БПЛА рассказал о возможностях дрона-разведчика "Суперкам"

Москва16 июн Вести.Надежный помощник наших бойцов на передовой - беспилотник "Суперкам" уже зарекомендовал себя в зоне проведения СВО как дрон- разведчик, благодаря своим передовым техническим характеристикам. Об этом рассказал ИС "Вести" техник БПЛА с позывным Джексон

"Суперкам" может находиться в воздухе более четырех часов, рабочая высота полета - до пяти километров. Плюс ко всему - отличная оптика, возможность передачи данных в реальном времени и хорошая защита от помех.

Способен летать на высоте до пяти километров, смотреть вдаль до 30 километров, а то и далее. Это зависит от ее полезной нагрузки. В данном случае стоит камера - 30, есть камеры еще мощнее - 40 и 50. Можем смотреть вдаль, куда захотим рассказал Джексон

"Суперкамы" дежурят вдоль всей линии фронта на Краснолиманском направлении в круглосуточном режиме. Операторы беспилотников стараются залететь в глубокий тыл противника, чтобы обнаружить цели для артиллерии или авиации. На этом направлении работает 25-я армия группировки войск "Запад".

Обращаем внимание на любые виды техники, живую силу противника. Все, что связано с передвижением, перемещением, организацией обороны, переправы, пункты управления, места дислоцирования. Недавно обнаружили пункт управления БПЛА, командный пункт, до 30 боевиков рассказал командир взвода с позывным Радон

Украинская сторона пытается замедлить российское наступление при помощи своих дронов, но общей картины это не меняет: штурмовики группировки "Запад" с каждым днем берут под контроль все больше кварталов Красного Лимана.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о продвижении российских военных на краснолиманском и славянском направлениях. Он отметил, что в самом Красном Лимане ВС РФ вышли на северо-западные окраины города.